Compra de diesel é para equilibrar custos do Transcol, diz secretário

A pandemia do novo coronavírus impactou diversos setores da economia, inclusive o Sistema Transcol, que passa por uma crise milionária. Uma informação obtida com exclusividade por A Gazeta mostrou que o o governo do Espírito Santo comprou mais de R$ 40 milhões em combustível para socorrer as empresas de ônibus que integram o sistema. As concessionárias alegam perdas acima de R$ 130 milhões por conta da queda no número de passageiros. Mas como o Transcol chegou a esse ponto?