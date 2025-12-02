Compostos naturais podem retardar o envelhecimento da pele, sinaliza estudo da Ufes

[Edicase]A cúrcuma contém um nutriente chamado ‘curcumina’, que ajuda a diminuir a ansiedade e o estresse (Imagem: New Africa | Shutterstock) Crédito:

Uma boa notícia para a longevidade! Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em parceria com o professor Elizeu Fagundes, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), publicaram estudo inédito que avalia o potencial de compostos bioativos naturais presentes na prevenção e tratamento do envelhecimento da pele. O artigo "Desvendando o potencial antienvelhecimento: análise in silico da astaxantina, curcumina, quercetina e resveratrol na modulação das vias de envelhecimento da pele" destaca os efeitos de quatro substâncias promissoras: astaxantina, curcumina, quercetina e resveratrol. Os nomes podem até "parecer" estranhos, mas estão presentes em alimentos conhecidos à alimentação.

A curcumina, por exemplo, está no tempero cúrcuma, também conhecido como açafrão-da-terra, misturas de curry e bebidas funcionais que contêm cúrcuma. É uma substância com propriedades anticâncer e neuroprotetoras. Já o resveratrol, por sua vez, é encontrado em uvas pretas, principalmente na casca, no vinho tinto, cacau e chocolate amargo, amendoim, mirtilos, amoras e cranberries, sendo uma fonte comum em suplementos alimentares. Associada à longevidade, garante proteção cardiovascular e ação anticancerígena. Em entrevista à CBN Vitória, a professora do Departamento de Ciências Biológicas da Ufes, Débora Meira, que participou do estudo, fala sobre o assunto.

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Os compostos são:

- Astaxntina: encontrada em alimentos como salmão selvagem, especialmente do Alasca, truta vermelha, camarão, lagosta, caranguejo, em óleo de krill, além de microalgas usadas em suplementos naturais. É um potente antioxidante, cem vezes mais forte que a vitamina E, com função de neutralizar radicais livres.

- Curcumina: está no tempero cúrcuma, também conhecido como açafrão-da-terra, misturas de curry e bebidas funcionais que contêm cúrcuma. É uma substância com propriedades anticâncer e neuroprotetoras.

- Quercetina: antioxidante e antiviral amplamente presente em vegetais, como cebola roxa, brócolis, couve e alcaparras; em frutas, como maçã, uvas, mirtilo, amora e cranberry; e nos chás verde e preto.