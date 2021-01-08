Comportas no Canal da Costa vão beneficiar 22 bairros de Vila Velha

Uma antiga demanda dos moradores da Vila Velha é com relação aos históricos alagamentos. Diante desse cenário, nesta semana, o governo do Estado deu sinal verde para o início de obras de macrodrenagem em 22 bairros do município. O objetivo é construir uma estação de bombeamento de águas da chuva no Canal da Costa. Segundo a subsecretária de Estado de Saneamento e Programas Urbanos, Zilma Peterli Lyra, em entrevista ao CBN Cotidiano, a estação terá capacidade de bombeamento de 20 mil litros de água por segundo, através de oito bombas, podendo ter a sua capacidade ampliada para 25 mil litros por segundo. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Zilma Peterli Lyra - 08-01-21.mp3
Serão contemplados os bairros de Praia da Costa, Itapoã, Coqueiral de Itaparica, Residencial Coqueiral, Cocal, Boa Vista I, Boa Vista II, Vista da Penha, Soteco, Cristóvão Colombo, Olaria, Divino Espírito Santo, Santa Mônica, Santa Mônica Popular, Praia de Itaparica, Jardim Guadalajara, Santa Inês, Jaburuna, Centro, Glória e Praia das Gaivotas.