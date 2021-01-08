Comportas no Canal da Costa vão beneficiar 22 bairros de Vila Velha

Uma antiga demanda dos moradores da Vila Velha é com relação aos históricos alagamentos. Diante desse cenário, nesta semana, o governo do Estado deu sinal verde para o início de obras de macrodrenagem em 22 bairros do município. O objetivo é construir uma estação de bombeamento de águas da chuva no Canal da Costa. Segundo a subsecretária de Estado de Saneamento e Programas Urbanos, Zilma Peterli Lyra, em entrevista ao CBN Cotidiano, a estação terá capacidade de bombeamento de 20 mil litros de água por segundo, através de oito bombas, podendo ter a sua capacidade ampliada para 25 mil litros por segundo. Ouça: