Comportamento nas redes sociais pode provocar demissão?

Nos primórdios das redes sociais e durante um período considerável, essas plataformas eram utilizadas apenas para publicações pessoais, com uma separação perceptível da vida profissional. Mas com a popularização das mídias, as empresas passaram a verificar o que seus funcionários estão fazendo nas redes. Mas será que o comportamento da pessoa nas redes sociais pode provocar demissão? A resposta dessa e de outras perguntas você confere agora, em uma entrevista com o mestre em Direito e professor da FDV, Carlos Eduardo Amaral de Souza.