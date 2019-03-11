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Comportamento nas redes sociais pode provocar demissão?

Com a popularização das mídias, as empresas passaram a verificar o que seus funcionários estão fazendo nas redes. Mas será que o comportamento da pessoa nas redes sociais pode provocar demissão?

Publicado em 11 de Março de 2019 às 17:44

Publicado em 

11 mar 2019 às 17:44
Nos primórdios das redes sociais e durante um período considerável, essas plataformas eram utilizadas apenas para publicações pessoais, com uma separação perceptível da vida profissional. Mas com a popularização das mídias, as empresas passaram a verificar o que seus funcionários estão fazendo nas redes. Mas será que o comportamento da pessoa nas redes sociais pode provocar demissão? A resposta dessa e de outras perguntas você confere agora, em uma entrevista com o mestre em Direito e professor da FDV, Carlos Eduardo Amaral de Souza.
Entrevista - John Gomes - Carlos Amaral - 11-03-19.mp3

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