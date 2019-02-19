Complexo da Penha é apontado como de maior atenção para as polícias

A região do Complexo da Penha, em Vitória, que reúne os bairros da Penha, Bonfim, São Benedito, Consolação, Gurigica e Itararé, é apontada como de maior atenção e desafio para a coordenação do Estado Presente, entre os 43 territórios mapeados no Espírito Santo envolvendo violência e homicídios. Segundo o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Alvaro Duboc, no Complexo da Penha, a situação é diferenciada por conta do policiamento sempre chegar com a possibilidade de reação dos criminosos, o que faz com que a polícia tenha um cuidado ainda maior.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Álvaro Duboc - 19-02-19

O pesquisador em Segurança Pública e diretor-técnico do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lyra, ao explicar o perfil de quem mais morre do Espírito Santo, analisa que muitas destas mortes têm relação direta com as disputas por comando e território entre traficantes.

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Homens negros ou pardos, com idades entre 15 a 29 anos, vítimas de disparos com armas de fogo: esse é o perfil da maior parte das pessoas assassinadas no Espírito Santo ao longo de todo o ano de 2018. Os dados foram obtidos com base em uma pesquisa de Indicadores de Homicídios Dolosos no Estado, concluída pelo Instituto Jones dos Santos Neves.

De acordo com a pesquisa, o Espírito Santo registrou 1.108 homicídios dolosos no ano passado, ou seja, quando há a intenção de matar. Desse total, 78% foram praticados com uso de arma de fogo e 92% das vítimas eram homens. Em relação à cor da vítima, 86% eram negros ou pardos.

A juventude das pessoas assassinadas também chama atenção, já que 54% das vítimas tinham entre 15 e 29 anos. O levantamento também mostrou que grande parte dos crimes acontece durante a noite e madrugada: 49% dos homicídios foram praticados entre as 19h e as 5h – um total de 552 mortes. As principais ocorrências ocorrem nas sextas, sábados e domingos, concentrando 50% das mortes. O mês de janeiro de 2018 foi também o que concentrou o maior número de assassinatos, com 115 mortes.