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VIAGEM

Companhias aéreas passam a cobrar pela bagagem de mão

Brecha na resolução da Anac libera que companhias ditem as regras na hora de definir o transporte da mala de até 10kg na aeronave

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 17:26

Publicado em 

04 fev 2020 às 17:26
Companhias aéreas conhecidas como "low cost", de baixo custo, começaram a cobrar pela bagagem de mão. A mala de até 10kg, antes levada no bagageiro da aeronave, terá que ser posicionada debaixo dos assentos nas aeronaves dessas empresas. A definição pode significar um custo a mais ao passageiro, já que nem sempre a mala de mão vai caber no espaço. Segundo a Resolução n° 400 da Anac, as empresas são obrigadas a permitir o embarque de uma bagagem de até de 10 kg, porém, não há delimitação do tipo de volume ou local onde deve ser alocada dentro da cabine. Ainda segundo a norma, qualquer item, além desse, poderá ser cobrado pelas aéreas. A brecha na resolução pode fazer com que outras companhias passem a adotar a prática. Igor Brito, advogado e diretor de Relações Institucionais do do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), explicou quais medidas podem ser tomadas em caso danos ao passageiro. Confira!
Entrevista - Lucas Valadão - Igor Brito - 04-02-20

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