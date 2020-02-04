Companhias aéreas passam a cobrar pela bagagem de mão

Companhias aéreas conhecidas como "low cost", de baixo custo, começaram a cobrar pela bagagem de mão. A mala de até 10kg, antes levada no bagageiro da aeronave, terá que ser posicionada debaixo dos assentos nas aeronaves dessas empresas. A definição pode significar um custo a mais ao passageiro, já que nem sempre a mala de mão vai caber no espaço. Segundo a Resolução n° 400 da Anac, as empresas são obrigadas a permitir o embarque de uma bagagem de até de 10 kg, porém, não há delimitação do tipo de volume ou local onde deve ser alocada dentro da cabine. Ainda segundo a norma, qualquer item, além desse, poderá ser cobrado pelas aéreas. A brecha na resolução pode fazer com que outras companhias passem a adotar a prática. Igor Brito, advogado e diretor de Relações Institucionais do do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), explicou quais medidas podem ser tomadas em caso danos ao passageiro. Confira!