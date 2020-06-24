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NOVO CORONAVÍRUS

Como Viana atua para manter número de casos de Covid abaixo de mil

A secretária municipal de Saúde explicou, no CBN Cotidiano, porque Viana registra menos casos da covid-19 em comparação com outras cidades da Grande Vitória

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 17:46

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

24 jun 2020 às 17:46
Profissionais da saúde fazendo o Inquérito Sorológico no bairro Nova Bethânia , em Viana Crédito: Ricardo Medeiros
Viana é a segunda cidade da Grande Vitória com menos casos do novo coronavírus. São 714 confirmações da doença e 38 óbitos, com taxa de letalidade de 5,32%, de acordo com os últimos dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde na tarde desta quarta-feira (24). Os municípios metropolitanos vizinhos, Cariacica e Vila Velha, em comparação, possuem juntos mais de 15 vezes o número de casos registrados em território vianense. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a secretária municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini, explica situações como abordagens ao comércio, reestruturação do atendimento das equipes de Saúde da Família na cidade, a realização das barreiras sanitárias com frequência.
Questionada sobre a grande lição que poderia ser passada para outras cidades sobre o controle dos casos, a secretária afirma que é a identificação dos casos, o isolamento e acompanhamento desses infectados. Ouça!
Entrevista - Fábio Botacin - Jaqueline Jubini - 24-06-20
 

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