Como Viana atua para manter número de casos de Covid abaixo de mil

Viana é a segunda cidade da Grande Vitória com menos casos do novo coronavírus. São 714 confirmações da doença e 38 óbitos, com taxa de letalidade de 5,32%, de acordo com os últimos dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde na tarde desta quarta-feira (24). Os municípios metropolitanos vizinhos, Cariacica e Vila Velha, em comparação, possuem juntos mais de 15 vezes o número de casos registrados em território vianense. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a secretária municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini, explica situações como abordagens ao comércio, reestruturação do atendimento das equipes de Saúde da Família na cidade, a realização das barreiras sanitárias com frequência.