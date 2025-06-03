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Secretária explica

Como vai funcionar pacto de enfrentamento à violência contra mulheres no ES

Ouça entrevista com a secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes

Publicado em 03 de Junho de 2025 às 10:56

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 jun 2025 às 10:56
Jacqueline Moraes, secretária de Estado de Políticas para as Mulheres
Jacqueline Moraes, secretária de Estado de Políticas para as Mulheres Crédito: Secom-ES I Divulgação
O governo do Estado lançou, na segunda-feira (2), o Pacto Estadual pelo Enfrentamento às Violências contra as Mulheres e Prevenção ao Feminicídio. O documento, construído com base em escuta ativa da sociedade civil e participação de diversos órgãos e instituições, estabelece 124 ações distribuídas em oito eixos temáticos. As diretrizes vão desde o fortalecimento da rede de atendimento, acesso à Justiça e prevenção ao feminicídio, até a promoção da autonomia das mulheres e o enfrentamento das múltiplas violências — como racismo, capacitismo, LGBTfobia e etarismo.
A vigência do pacto se estende até o ano de 2028. A elaboração do pacto envolveu mulheres LGBTs, mães atípicas, representantes de comunidades tradicionais, conselhos de direitos e técnicos de diferentes secretarias estaduais. Em entrevista à CBN Vitória, secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Vinicius Zagoto - Jacqueline Moraes - 03-06-25.mp3

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