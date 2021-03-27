Como vai funcionar o transporte para profissionais que atuam na saúde

Com a suspensão do transporte coletivo municipal, intermunicipal e interestadual no Espírito Santo durante a quarentena, o Transcol será usado exclusivamente para transportar os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais públicos, privados e filantrópicos, unidades de saúde e de pronto atendimento da Grande Vitória.

Em uma segunda edição extra do Diário Oficial do Espírito Santo (DIOES) publicada na noite desta sexta-feira (26), a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) divulgou a Portaria nº 018-S com as diretrizes que informam como o sistema vai operar e quais linhas vão circular neste período de quarentena entre domingo (28) e o dia 4 de abril, Domingo de Páscoa.

Quem explica como vai funcionar o sistema de transporte público é o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 27-03-21

Os serviços de Transporte Metropolitano serão destinados exclusivamente ao atendimento dos profissionais que prestam serviços nos hospitais (públicos, filantrópicos e privados) e unidades de saúde pública (posto de saúde e unidades de pronto atendimento) da Região Metropolitana da Grande Vitória. A medida não será aplicada para profissionais que desempenham suas atividades em clínicas privadas e consultórios médicos, odontológicos e de fisioterapia, laboratórios e farmácias.

Podem utilizar o serviço do Sistema Transcol todos os profissionais que desempenhem suas atividades em hospitais e unidades de saúde, independentemente da área que desempenhem suas funções (área de saúde, área administrativa, limpeza etc.) e do vínculo jurídico com a instituição (CLT, contrato de serviços, autônomos etc)", informa o governo do Estado.

O pagamento da passagem deverá ser feito com o Cartão GV. Para embarque nos coletivos, os profissionais deverão, obrigatoriamente, apresentar um dos seguintes documentos para comprovar seu vínculo com as atividades já mencionadas: Documento de identificação fornecido pela instituição (crachá ou equivalente); ou declaração da instituição de que desempenha atividades na mesma. Os usuários deverão portar documento de identificação que contenha foto.