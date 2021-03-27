Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Como vai funcionar o transporte para profissionais que atuam na saúde
COVID-19

Como vai funcionar o transporte para profissionais que atuam na saúde

Quem explica é o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno

Publicado em 27 de Março de 2021 às 09:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mar 2021 às 09:57
Com a suspensão do transporte coletivo municipal, intermunicipal e interestadual no Espírito Santo durante a quarentena, o Transcol será usado exclusivamente para transportar os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais públicos, privados e filantrópicos, unidades de saúde e de pronto atendimento da Grande Vitória. 
Em uma segunda edição extra do Diário Oficial do Espírito Santo (DIOES) publicada na noite desta sexta-feira (26), a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) divulgou a Portaria nº 018-S com as diretrizes que informam como o sistema vai operar e quais linhas vão circular neste período de quarentena entre domingo (28) e o dia 4 de abril, Domingo de Páscoa.
Quem explica como vai funcionar o sistema de transporte público é o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 27-03-21
Os serviços de Transporte Metropolitano serão destinados exclusivamente ao atendimento dos profissionais que prestam serviços nos hospitais (públicos, filantrópicos e privados) e unidades de saúde pública (posto de saúde e unidades de pronto atendimento) da Região Metropolitana da Grande Vitória. A medida não será aplicada para profissionais que desempenham suas atividades em clínicas privadas e consultórios médicos, odontológicos e de fisioterapia, laboratórios e farmácias.
Podem utilizar o serviço do Sistema Transcol todos os profissionais que desempenhem suas atividades em hospitais e unidades de saúde, independentemente da área que desempenhem suas funções (área de saúde, área administrativa, limpeza etc.) e do vínculo jurídico com a instituição (CLT, contrato de serviços, autônomos etc)", informa o governo do Estado.
O pagamento da passagem deverá ser feito com o Cartão GV. Para embarque nos coletivos, os profissionais deverão, obrigatoriamente, apresentar um dos seguintes documentos para comprovar seu vínculo com as atividades já mencionadas: Documento de identificação fornecido pela instituição (crachá ou equivalente); ou declaração da instituição de que desempenha atividades na mesma. Os usuários deverão portar documento de identificação que contenha foto.
O secretário Fabio Damasceno também ressaltou que além do Transcol, que não irá circular nestes dias, também não haverá transporte de passageiros em trens e os ônibus interestaduais estarão proibidos de fazer parada no Espírito Santo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP
ITA.living, Javé Construtora
Novo condomínio da Javé em Vila Velha foca em studios e aluguel de curta duração

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados