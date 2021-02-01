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VACINAÇÃO NO ES

Como vai funcionar o cadastro on-line para vacinação em Vila Velha

A entrevistada é a secretária Municipal de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 16:35

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

01 fev 2021 às 16:35
Vila Velha lança cadastro on-line de vacinação Crédito: Adessandro Reis/PMVV
Vila Velha iniciou um pré-cadastro online para organizar a vacinação contra a covid-19 no município. O formulário deve ser preenchido pelos moradores da cidade no site da prefeitura. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, explica que devem constar nome, telefone, endereço, documentos pessoais e grupo de vacinação no cadastro. Ela aponta que as informações vão auxiliar no processo de vacinação, à medida que novas doses de imunizantes forem enviadas ao município. Ouça:
Entrevista - Lucas Valadão - Cátia Lisboa - 01-02-21.mp3

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