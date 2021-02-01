Como vai funcionar o cadastro on-line para vacinação em Vila Velha

Vila Velha iniciou um pré-cadastro online para organizar a vacinação contra a covid-19 no município. O formulário deve ser preenchido pelos moradores da cidade no site da prefeitura. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, explica que devem constar nome, telefone, endereço, documentos pessoais e grupo de vacinação no cadastro. Ela aponta que as informações vão auxiliar no processo de vacinação, à medida que novas doses de imunizantes forem enviadas ao município. Ouça: