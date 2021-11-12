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Educação

Como vai funcionar a universidade pública estadual de ensino à distância

Quem explica é o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 nov 2021 às 11:43
Programa UniversidadES: Espírito Santo lançou universidade estadual à distância
Programa UniversidadES: Espírito Santo lançou universidade estadual à distância Crédito: Helio Filho/Secom-ES
O governo estadual anunciou, nesta quinta-feira (11), o lançamento do Sistema Universidade do Espírito Santo (UniversidadES), programa de fomento à educação que vai oferecer mil vagas para formação de nível superior a distância a partir de 2022. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann, traz os detalhes. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tyago Hoffmann - 12-11-21
Neste cenário, serão disponibilizadas, a princípio, 500 vagas para graduação e 500 vagas para pós-graduação focadas em cursos das áreas STEAM - do inglês: Science (Ciências), Technology (Tecnologia), Engineering (Engenharia), Arts (Artes) e Mathematics (Matemática) - motores econômicos para a indústria 4.0 e os desafios do futuro. O Estado não construirá uma universidade. As oportunidades serão ofertadas em parceria com instituições de ensino já existentes, com estruturas próprias.
A seleção, como ocorre com o Nossa Bolsa, será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Quem não se inscreveu para realizar a prova do Enem deste ano não conseguirá concorrer às vagas para estudar de graça em 2022. As oportunidades, entretanto, serão contínuas, então será possível fazer novas tentativas em outros anos.
A oferta de vagas será feita por meio de instituições de ensino com as quais o governo do Estado firmou parceria: Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

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