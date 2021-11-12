Como vai funcionar a universidade pública estadual de ensino à distância

Programa UniversidadES: Espírito Santo lançou universidade estadual à distância Crédito: Helio Filho/Secom-ES

O governo estadual anunciou, nesta quinta-feira (11), o lançamento do Sistema Universidade do Espírito Santo (UniversidadES), programa de fomento à educação que vai oferecer mil vagas para formação de nível superior a distância a partir de 2022. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann, traz os detalhes. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Tyago Hoffmann - 12-11-21

Neste cenário, serão disponibilizadas, a princípio, 500 vagas para graduação e 500 vagas para pós-graduação focadas em cursos das áreas STEAM - do inglês: Science (Ciências), Technology (Tecnologia), Engineering (Engenharia), Arts (Artes) e Mathematics (Matemática) - motores econômicos para a indústria 4.0 e os desafios do futuro. O Estado não construirá uma universidade. As oportunidades serão ofertadas em parceria com instituições de ensino já existentes, com estruturas próprias.

A seleção, como ocorre com o Nossa Bolsa, será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Quem não se inscreveu para realizar a prova do Enem deste ano não conseguirá concorrer às vagas para estudar de graça em 2022. As oportunidades, entretanto, serão contínuas, então será possível fazer novas tentativas em outros anos.