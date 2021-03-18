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Como vai funcionar a fiscalização das medidas adotadas na quarentena

Para quem não cumprir os decretos há previsão de interdição e fechamento do estabelecimento, conforme explica em entrevista à CBN o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado, coronel Alexandre Cerqueira

Publicado em 18 de Março de 2021 às 10:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 mar 2021 às 10:42
A partir desta quinta-feira (18), todas as atividades consideradas não essenciais no Espírito Santo devem ficar fechadas pelos próximos 14 dias. Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado, coronel Alexandre Cerqueira, a fiscalização ocorrerá de forma conjunta com os municípios, envolvendo equipes das polícias civil e militar, guarda municipal, procons e vigilâncias sanitárias. A primeira ação do dia aconteceu no início da manhã (18) no Polo de Confecções da Glória, em Vila Velha. 
Cerqueira, contudo, apelou ao bom senso dos empresários e do restante da população para que não desrespeitem as determinações e contribuam para a redução da transmissão do novo coronavírus. Para quem não cumprir os decretos há previsão de interdição e fechamento do estabelecimento. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira - 18-03-21.mp3

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