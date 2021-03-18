Como vai funcionar a fiscalização das medidas adotadas na quarentena

A partir desta quinta-feira (18), todas as atividades consideradas não essenciais no Espírito Santo devem ficar fechadas pelos próximos 14 dias. Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado, coronel Alexandre Cerqueira, a fiscalização ocorrerá de forma conjunta com os municípios, envolvendo equipes das polícias civil e militar, guarda municipal, procons e vigilâncias sanitárias. A primeira ação do dia aconteceu no início da manhã (18) no Polo de Confecções da Glória, em Vila Velha.