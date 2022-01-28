Como vai funcionar a exigência do passaporte da vacina em bares e restaurantes do ES

Os bares e restaurantes do Espírito Santo passarão a exigir o passaporte de vacinação de todos os clientes, independentemente da classificação de risco da transmissão da Covid-19 em que o município se encontra. A medida foi decidida em acordo entre representantes dos setores econômicos e o governo do Estado. A exigência, que já existia para shows e atividades culturais, passa a valer também para todos os estabelecimentos onde as pessoas precisam tirar a máscara para comer ou beber. É o que explica a secretária de Estado do Turismo, Lenise Loureiro, em entrevista à CBN Vitória. Ouça: