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Como vai funcionar a exigência do passaporte da vacina em bares e restaurantes do ES

A entrevistada é a secretária estadual de Turismo, Lenise Loureiro

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 12:28

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

28 jan 2022 às 12:28
Passaporte da vacina, comprovante vacinal
Passaporte da vacina, comprovante vacinal Crédito: Canva
Os bares e restaurantes do Espírito Santo passarão a exigir o passaporte de vacinação de todos os clientes, independentemente da classificação de risco da transmissão da Covid-19 em que o município se encontra. A medida foi decidida em acordo entre representantes dos setores econômicos e o governo do Estado. A exigência, que já existia para shows e atividades culturais, passa a valer também para todos os estabelecimentos onde as pessoas precisam tirar a máscara para comer ou beber. É o que explica a secretária de Estado do Turismo, Lenise Loureiro, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Patrícia Vallim entrevista Lenise Loureiro - 28/01/2022

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