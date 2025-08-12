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Como usuários do SUS poderão acessar especialistas de planos de saúde?

Quem explica é diretor do Programa "Agora Tem Especialistas", Rodrigo Oliveira

Publicado em 12 de Agosto de 2025 às 10:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 ago 2025 às 10:46
Sistema Único de Saúde (SUS)
Sistema Único de Saúde (SUS) Crédito: Marcello Casal | Arquivo | Agência Brasil
Um programa desenvolvido pelo Ministério da Saúde tem como objetivo reduzir o tempo de espera por atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). Através do "Agora Tem Especialistas", usuários do sistema serão atendidos de forma gratuita por especialistas de planos de saúde. A iniciativa transforma dívidas de ressarcimento da rede privada em atendimentos para pacientes da rede pública. Exames, cirurgias e consultas especializadas estarão disponíveis sem que seja necessário pagar por isso. A prioridade de atendimento é para as seis áreas com maior carência de serviços especializados: oncologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, cardiologia e ginecologia. As demandas de Estados e municípios também serão analisadas. Para entender como o usuário do SUS pode, de fato, usufruir desses serviços, a CBN Vitória conversa com o diretor do Programa, Rodrigo Oliveira. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - RODRIGO OLIVEIRA - 12-08-25

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