Como usar fones de ouvido de maneira segura e evitar perda auditiva

Teletrabalho, homeschooling, confraternização virtual... As relações interpessoais, em meio à pandemia, dependem das telas e também dele, o áudio! E para facilitar o ouvir, cresceu o uso de fones de ouvido, segundo empresas do setor, que calculam um aumento de até 70% nas vendas dos equipamentos. Mas o uso de fones de ouvido depende de uma série de cuidados, já que a utilização prolongada pode impactar em problemas de saúde auditiva no futuro. A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que uma em cada quatro pessoas viverá com algum grau de perda auditiva até 2050 e principalmente provocada pelos novos hábitos.
Em entrevista à CBN Vitória, a médica otorrinolaringologista Flavia Gomes de Freitas explica que existe sim uma forma de utilizar fones de ouvido de maneira segura. O ideal é usar o som no modo ambiente e a um volume que não exceda 80 decibéis. "Evite também o uso de fones em ambientes ruidosos, pois a tendência é que você aumente o volume para competir com o barulho externo", ela explica. Se houver necessidade de uso muito frequente dos fones, a orientação é usá-los por no máximo quatro horas por dia, fazendo intervalos regulares.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Flavia Gomes de Freitas - 03-06-21.mp3