Como usar fones de ouvido de maneira segura e evitar perda auditiva

Teletrabalho, homeschooling, confraternização virtual... As relações interpessoais, em meio à pandemia, dependem das telas e também dele, o áudio! E para facilitar o ouvir, cresceu o uso de fones de ouvido, segundo empresas do setor, que calculam um aumento de até 70% nas vendas dos equipamentos. Mas o uso de fones de ouvido depende de uma série de cuidados, já que a utilização prolongada pode impactar em problemas de saúde auditiva no futuro. A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que uma em cada quatro pessoas viverá com algum grau de perda auditiva até 2050 e principalmente provocada pelos novos hábitos.