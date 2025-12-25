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Em Vitória

Como um pântano insalubre se transformou no Parque Moscoso; conheça a história

Quem explica é a coordenadora de Revitalização Urbana de Vitória, Anna Karine Bellini

Publicado em 25 de Dezembro de 2025 às 11:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 dez 2025 às 11:10
Parque Moscoso
Parque Moscoso Crédito: Diego Alves/Prefeitura de Vitória
Muitas pessoas circulam pelo Parque Moscoso, em Vitória. Agora neste fim do ano, com a decoração da Vila de Natal, essa quantidade aumenta ainda mais. Mas o que nem todo mundo sabe é a história que está por trás do espaço. O lugar onde é o parque já foi um pântano insalubre, com lama e até restos orgânicos. 
O parque foi inaugurado em 1912, depois dessa área central de Vitória receber vários aterros. Antes, o local era uma área alagadiça, sujeita ao movimento das marés. Atualmente o Parque Moscoso recebe, em média, cerca de 16,4 mil visitantes por mês. Para contar um pouco mais desta história a CBN Vitória convidou a coordenadora de Revitalização Urbana de Vitória, Anna Karine Bellini. 
ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - ANNA KARINE BELLINI - 25-12-25

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