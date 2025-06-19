Como trabalhos manuais podem ajudar a promover o bem-estar?

Um tema que ganhou força especialmente nos anos de pandemia, a saúde mental é frequentemente objeto de estudo da academia. A CBN Vitória conversa nesta quinta-feira (19) com a psicóloga e pesquisadora Bárbara de Marchi que, por experiências pessoais, resolveu estudar o impacto de práticas manuais, como crochê, na qualidade de vida de mulheres jovens. Ainda que atividades como o bordado e o macramê sejam associados ao universo doméstico, feminino e mais velho, essas técnicas vêm ganhando cada vez mais espaço, especialmente com o uso das redes sociais. O estudo também envolveu o trabalho das pesquisadoras Claudia B. Rossetti, Valeschka M. Guerra e Daniela D. A. Missawa. Ouça a conversa completa!