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Saúde

Como trabalhos manuais podem ajudar a promover o bem-estar?

Ouça entrevista com a psicóloga e pesquisadora da Ufes, Bárbara de Marchi

Publicado em 19 de Junho de 2025 às 10:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 jun 2025 às 10:15
A área de artesanato oferece caminhos acessíveis e lucrativos para empreender (Imagem: New Africa | Shutterstock)
[Edicase]A área de artesanato oferece caminhos acessíveis e lucrativos para empreender (Imagem: New Africa | Shutterstock) Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Um tema que ganhou força especialmente nos anos de pandemia, a saúde mental é frequentemente objeto de estudo da academia. A CBN Vitória conversa nesta quinta-feira (19) com a psicóloga e pesquisadora Bárbara de Marchi que, por experiências pessoais, resolveu estudar o impacto de práticas manuais, como crochê, na qualidade de vida de mulheres jovens. Ainda que atividades como o bordado e o macramê sejam associados ao universo doméstico, feminino e mais velho, essas técnicas vêm ganhando cada vez mais espaço, especialmente com o uso das redes sociais. O estudo também envolveu o trabalho das pesquisadoras Claudia B. Rossetti, Valeschka M. Guerra e Daniela D. A. Missawa. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - BARBARA DE MARCHI - 18.56s - 19-06-25.mp3
Clique para acessar a cartilha: Cartilha

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