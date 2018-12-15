Como tornar viável o uso de bicicletas nas cidades brasileiras?

Como seria um olhar da cidade por meio do valorização do uso da bicicleta? Sustentabilidade e mobilidade urbana são temas que, ao longo dos últimos anos, vem ganhando cada vez mais espaço nas rodas de discussões e mobilizando a atenção de empresas, governos e sociedade civil. Um dos temas de maior destaque nesse cenário é o da importância do uso da bicicleta e dos meios coletivos de transporte. A ativista Aline Cavalcante, por exemplo, é uma das referência pelos direitos dos ciclistas.