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MOBILIDADE URBANA

Como tornar viável o uso de bicicletas nas cidades brasileiras?

A jornalista e ativista social Aline Cavalcante é referência na luta dos ciclistas e entrevistada da CBN Vitória

Publicado em 15 de Dezembro de 2018 às 12:12

Publicado em 

15 dez 2018 às 12:12
Como seria um olhar da cidade por meio do valorização do uso da bicicleta? Sustentabilidade e mobilidade urbana são temas que, ao longo dos últimos anos, vem ganhando cada vez mais espaço nas rodas de discussões e mobilizando a atenção de empresas, governos e sociedade civil. Um dos temas de maior destaque nesse cenário é o da importância do uso da bicicleta e dos meios coletivos de transporte. A ativista Aline Cavalcante, por exemplo, é uma das referência pelos direitos dos ciclistas.
A empreendedora social trabalha com projetos voltados para a mobilidade urbana e o uso da bicicleta como meio de transporte, e participou nesta sexta-feira (14) do MoV.Cidade, mostra que integra o Cine.Ema - Festival de Cinema Ambiental do Espírito Santo. Em entrevista ao CBN Vitória ela traz detalhes das discussões realizadas no evento e aponta os cenários no uso da bicicletas nas grandes cidades. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Aline Cavalcante - 15-12-18.mp3

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