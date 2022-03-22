Como tirar lições de casos históricos de incêndios ocorridos no Brasil?

Em 2015 um incêndio de grandes proporções atingiu o Museu da Língua Portuguesa, na região central de São Paulo. Há sete meses ele foi oficialmente reinaugurado, seis anos depois. Em 2018, um outro incêndio de grandes proporções também destruiu o Museu Nacional, na Zona Norte do Rio. Maior museu de história natural do Brasil, o local tinha um acervo de 20 milhões de itens, como fósseis, múmias, peças indígenas e livros raros. O que casos como esses têm em comum? Nesta semana o Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo realizará nos dias 23, 24 e 25 o Seminário Nacional de Perícia em Incêndios (SENAPI). O evento será o primeiro e maior de perícia em incêndios e explosões da América do Sul e contará com palestrantes de todo Brasil, Estados Unidos, México e Argentina, com a abordagem de casos históricos de incêndios ocorridos no Brasil. Em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, fala sobre o tema!