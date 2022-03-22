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Como tirar lições de casos históricos de incêndios ocorridos no Brasil?

Acontece esta semana, no Espirito Santo, o Seminário Nacional de Perícia em Incêndios (SENAPI)

Publicado em 22 de Março de 2022 às 10:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 mar 2022 às 10:51
Incêndio, atuação dos Bombeiros
Incêndio, atuação dos Bombeiros Crédito: Pixabay
Em 2015 um incêndio de grandes proporções atingiu o Museu da Língua Portuguesa, na região central de São Paulo. Há sete meses ele foi oficialmente reinaugurado, seis anos depois. Em 2018, um outro incêndio de grandes proporções também destruiu o Museu Nacional, na Zona Norte do Rio. Maior museu de história natural do Brasil, o local tinha um acervo de 20 milhões de itens, como fósseis, múmias, peças indígenas e livros raros. O que casos como esses têm em comum? Nesta semana o Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo realizará nos dias 23, 24 e 25 o Seminário Nacional de Perícia em Incêndios (SENAPI). O evento será o primeiro e maior de perícia em incêndios e explosões da América do Sul e contará com palestrantes de todo Brasil, Estados Unidos, México e Argentina, com a abordagem de casos históricos de incêndios ocorridos no Brasil. Em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, fala sobre o tema!
Entrevista Fernanda Queiroz - Scharlyston Martins de Paiva - 22-03-22
O Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo, em parceria com a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (SEGEN) do Ministério da Justiça e com o Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM) realizará nos dias 23, 24 e 25 de março o Seminário Nacional de Perícia em Incêndios (SENAPI), no Hotel SENAC Ilha do Boi, localizado em Vitória.

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