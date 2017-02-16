Como ter acesso à informação e como proceder com o saque do FGTS

O trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015 pode sacar o saldo da conta vinculada, estando ou não fora do regime do FGTS.

Em entrevista ao CBN Vitória, o gerente regional da Caixa Econômica Federal, Fabio Ronchi, explica como ter acesso à informação e como proceder com o saque.

Você pode descobrir se tem direito através dos seguintes canais: Site CAIXA: www.caixa.gov.br/contasinativas; Telefone 0800 726 2017 e em último caso indo à uma agência da CEF.