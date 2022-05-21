Como substituir itens que encareceram na alimentação sem perder o valor nutricional

Alimentação Crédito: Freepik

O valor da cesta básica no Espírito Santo passou de R$ 704,93, em março, para R$ 729,31 em abril. Um aumento de 3,46%, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). O capixaba precisa trabalhar 132 horas e 23 minutos só pagar custear sua alimentação básica. E cada ida ao supermercado para fazer as compras é um susto, já que o preço dos itens "galopa" desde o ano passado. Em doze meses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cenoura acumula um aumento de 178%. Já o tomate registra variação de +103%. O preço da batata inglesa subiu mais de 63% e o mamão encareceu 45%.

A alternativa, para muitos brasileiros, foi procurar alimentos alternativos àqueles que ficaram mais caros. Mas além de prestar atenção nos preços, é importante não perder os benefícios nutricionais ao fazer a substituição. Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista Beatriz Gaudio, especialista em Nutrição Comportamental, explica quais são as substituições alimentares ideais, que podem baratear a comida do dia-a-dia sem deixar de lado a importância da nutrição saudável. Um exemplo é trocar a cenoura por batata doce, fígado ou espinafre. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. ENTREVISTA DIONY SILVA - BEATRIZ GAUDIO - 21-05-22

Dicas de substituições:

Cenoura (100g): Fonte: rico em vitamina A I Benefícios: boa para a visão e para a renovação da pele I Substituição: 100g de batata doce ou 25g de fígado cozido ou frango, 50g de espinafre I Receitas: purê de batata doce, suflê de espinafre.

Tomate (100g): Fonte: rico em vitamina C I Benefícios: fundamental para nossa imunidade I Substituições: 300 gramas de abóbora, 100g de caqui, 50g de rúcula I Receitas: purê de abóbora, abóbora assada, bolo de caqui, salada de rúcula com caqui, suco de verde com rúcula.

Carne vermelha (100g): Fonte: fonte de proteínas e de ferro I Benefício Proteínas: construção da massa muscular, funções neurológicas e na reparação dos tecidos I Benefício Ferro: responsável por formar hemoglobina, a molécula do sangue responsável pelo transporte do oxigênio pelo corpo gerando energia e imunidade I Substituições: (proteínas) 100g de peixe, porco ou 3 ovos / (ferro) - 4 ovos ou então a 100 gramas de feijão I Receitas: peixe assado, porco desfiado, omelete, caldinho de feijão.

Batata (100g): Fonte: rico em potássio I Benefício: regula os batimentos cardíacos, garante o funcionamento adequado dos músculos e nervos I Substituições: 50 gramas de banana I Receitas: bolo de banana com casca com farinha de amendoim.

Brócolis (100g): Fonte: rico em cálcio e zinco I Benefício cálcio: mineralização de ossos e dentes, e também está envolvido em funções como divisão celular, contração dos músculos, secreção de hormônios e coagulação sanguínea I Benefício zinco: importante para a manutenção da saúde porque ele participa em mais de 300 reações químicas do corpo. Dessa forma, quando está em pouca quantidade no organismo, pode causar várias alterações, especialmente no sistema imune e na produção hormônios I Substituições: (cálcio) 50g linhaça / (zinco) 50g couve-manteiga, 50g de beterraba, 75g de alface, 50g de amendoim I Receitas: suco verde com couve-manteiga e linhaça, couve-manteiga refogada, salada de alface com beterraba e linhaça, panqueca de beterraba, canjica com amendoim, banana com pasta de amendoim.

Mamão (100g): Fonte: rico em magnésio I Benefícios: atua em mais de 300 reações bioquímicas fundamentais para o corpo humano. Os benefícios do magnésio incluem auxílio nas funções musculares e nervosas, regulação da pressão arterial, contribuição ao sistema imunológico, entre outros I Substituições: 100g de abacate, melão, melancia e maçã I Receitas: vitamina de abacate, pastinha de abacate, suco verde com melão, melancia e maçã.

Pimentão (100g): Fonte: rico em vitamina K I Benefícios: coagulação sanguínea -> cicatrização I Substituições: 100g de vagem, 10g de alface I Receitas: vagem com ovo, salada de alface.