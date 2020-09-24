Como serão executadas as obras de ampliação da Terceira Ponte

O governo do Estado realizou, nesta quarta-feira (23), a assinatura da ordem de serviço para execução das obras para a ampliação da Terceira Ponte. A proposta de intervenções foi apresentada em 2019 e contemplam a ampliação da capacidade de fluxo de veículos e a implantação de ciclovia. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, detalhou as intervenções.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabio Damasceno - 24-09-20

Por meio da obra, a Terceira Ponte ganhará mais uma faixa em cada sentido, ficando com seis faixas no total. Assim, a capacidade de fluxo de veículos na ponte, projeta o governo, será aumentada em torno 40%, com a criação dessas duas novas faixas. Hoje, a ponte possui quatro pistas, sendo duas para cada sentido. Para a inclusão das novas faixas, as pistas existentes ficarão mais estreitas e as proteções central e laterais serão estreitadas.

As pistas laterais, serão de uso exclusivo de transporte coletivo e passarão a ter 3,10 metros cada. Já as pistas no meio serão para automóveis e terão 2,80 metros cada. O Consórcio Ferreira Guedes Metalvix apresentou a melhor proposta e vai executar os serviços (projetos básicos, executivos e obras) pelo valor de R$ 127 milhões, com prazo de três anos, sendo que os primeiros seis meses são dedicados aos projetos.

"CICLOVIA DA VIDA"