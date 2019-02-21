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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Como será a tramitação da PEC na Câmara e no Senado

Ouça a opinião de representantes da bancada capixaba, o deputado federal Josias da Vitória e senador Fabiano Contarato

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 11:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 fev 2019 às 11:53
A proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência Social vai começar a tramitar na Câmara dos Deputados e somente após votada é que seguirá para o Senado. O coordenador da bancada federal capixaba, deputado federal Josias da Vitória (PPS), explica que há um sentimento favorável pela aprovação, mas sem dúvida alguma há divergentes interpretações que podem levar à mudanças na proposta, principalmente na idade mínima.  
Entrevista - Fernanda Queiroz - Josias Da Vitória - 21-02-19
A matéria passará na Câmara pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e depois para uma comissão especial. Se for aprovada pelo colegiado, a PEC segue para votação no plenário da Câmara. Se for aprovada, segue para análise do Senado.
 
No senado, a PEC também tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Em seguida, vai ao plenário. Se os senadores fizerem alterações, o texto volta para apreciação dos deputados. O senador capixaba Fabiano Contarato (Rede) defende mudanças no texto original, principalmente no pagamento do benefício de prestação continuada. Contarato entende que o Poderes Executivo e o Legislativo precisam também passar por reformas para se reduzir o custeio, ao invés de somente tirar dos mais pobres. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabiano Contarato - 21-02-19
 

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