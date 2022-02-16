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Como se organizar para a Declaração do Imposto de Renda em 2022

Ouça as explicações do auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 11:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 fev 2022 às 11:03
Imposto de Renda, Receita Federal, IRPF
Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2022 (ano base 2021) ainda não foi confirmado pela Receita Federal – mas deve seguir o padrão dos anos anteriores e se estender de 1º de março a 30 de abril. Antes da abertura do período de entrega da declaração é importante fazer a busca dos documentos necessários e, em caso de faltar algum, já ir atrás de uma nova via. Há ainda os informes de rendimentos das fontes pagadoras e instituições financeiras e recibos de pagamentos e compras
A recomendação é se antecipar e já separar os documentos o quanto antes. Além disso, quem entrega nos primeiros dias do prazo tem mais chances de entrar nos primeiros lotes de restituição, como explica em entrevista à CBN Vitória o auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Juliano Rezende Gama - 16-02-22

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