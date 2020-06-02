Como se manter saudável em tempos de isolamento e pandemia

Levando em conta o Decreto Estadual de 13 de março de 2020, o Espírito Santo já caminha para 100 dias de isolamento social, numa tentativa de se evitar a propagação do novo coronavírus. Mesmo com grande parte da população em quarentena, a prática de exercícios físicos é indispensável para a manutenção da saúde em tempos de pandemia. É o que alerta a médica cardiologista Rovana Agrizzi, em entrevista nesta terça-feira (02) à CBN Vitória. E isso é possível sim fazer em casa! O exercício pode ter efeito positivo direto sobre as células e moléculas do sistema imunológico, além de combater os efeitos negativos do isolamento e do estresse do confinamento em vários aspectos da comunidade.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rovana Agrizzi - 02-06-20
Membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Espírito Santo, Rovana Agrizzi, explica que a prática regular de exercícios físicos leves e moderados está associada à melhora da função imunológica dos seres humanos, e tem efeitos efeitos metabólicos e psicológicos significativos. "Pessoas fisicamente ativas têm menor chance de apresentar diversas doenças, como diabetes e hipertensão, que podem aumentar o risco de adoecimento de maneira grave por Covid-19", explica a médica.