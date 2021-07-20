Como se dará o retorno das aulas nas escolas municipais da Grande Vitória

Municípios retomam aulas presenciais Crédito: Pexels

Na rede municipal de ensino da Serra, os estudantes terão retorno presencial obrigatório a partir de 02 de agosto. Até agora, pais e responsáveis podiam escolher, por meio do Termo de Interesse, se mandavam ou não o aluno para a unidade de ensino. Com o fim do recesso escolar, será adotado o registro de faltas para alunos dos ensinos Fundamental I e II que não comparecerem ao modo presencial. Ainda não há uma definição sobre como será a alternância das turmas, como explica em entrevista à CBN Vitória o secretário municipal de Educação, Alessandro Bermudes.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Alessandro Bermudes - 20-07-21

Em Cariacica, a alternância na volta obrigatória no ensino municipal presencial se dará a cada dois dias. É o que explica o secretário municipal de Educação, José Roberto Martins Aguiar. Em entrevista à CBN Vitória, ele relata que apenas alunos com comorbidade comprovada poderão continuar no ensino remoto. Os demais deverão retornar em agosto com aulas híbridas, ou seja, um grupo estudará de forma presencial nas terças e quartas, enquanto que outro grupo estará no presencial nas quintas e sextas. Em Cariacica não há atendimento presencial nas segundas.

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VITÓRIA

A Secretaria de Educação de Vitória (Seme) ainda não definiu sobre a obrigatoriedade do retorno presencial. Quanto ao revezamento, os dados da pesquisa junto às famílias estão sendo tabelados e análise de todos os critérios será finalizada nesta semana para definir se alternância entre estudantes será diária ou semanal.

VILA VELHA