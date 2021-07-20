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Educação

Como se dará o retorno das aulas nas escolas municipais da Grande Vitória

Em Cariacica, alternância se dará a cada dois dias da semana. Na Serra, definição sairá nos próximos dias

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 10:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 jul 2021 às 10:54
Sala de aula, escola, retomada das aulas
Municípios retomam aulas presenciais Crédito: Pexels
Na rede municipal de ensino da Serra, os estudantes terão retorno presencial obrigatório a partir de 02 de agosto. Até agora, pais e responsáveis podiam escolher, por meio do Termo de Interesse, se mandavam ou não o aluno para a unidade de ensino. Com o fim do recesso escolar, será adotado o registro de faltas para alunos dos ensinos Fundamental I e II que não comparecerem ao modo presencial. Ainda não há uma definição sobre como será a alternância das turmas, como explica em entrevista à CBN Vitória o secretário municipal de Educação, Alessandro Bermudes. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alessandro Bermudes - 20-07-21
Em Cariacica, a alternância na volta obrigatória no ensino municipal presencial se dará a cada dois dias. É o que explica o secretário municipal de Educação, José Roberto Martins Aguiar. Em entrevista à CBN Vitória, ele relata que apenas alunos com comorbidade comprovada poderão continuar no ensino remoto. Os demais deverão retornar em agosto com aulas híbridas, ou seja, um grupo estudará de forma presencial nas terças e quartas, enquanto que outro grupo estará no presencial nas quintas e sextas. Em Cariacica não há atendimento presencial nas segundas.  
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Roberto Martins Aguiar - 20-07-21
 VITÓRIA
A Secretaria de Educação de Vitória (Seme) ainda não definiu sobre a obrigatoriedade do retorno presencial. Quanto ao revezamento, os dados da pesquisa junto às famílias estão sendo tabelados e análise de todos os critérios será finalizada nesta semana para definir se alternância entre estudantes será diária ou semanal.
VILA VELHA
A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que durante essa semana serão discutidas as novas diretrizes apresentadas pelo Governo do Estado. Por enquanto, as aulas na rede municipal continuarão no sistema híbrido (com aulas online e presenciais), seguindo escalonamento semanal e com 50% dos alunos em sala de aula.

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