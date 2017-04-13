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ENTREVISTA

Como se dá a tramitação das delações nas diferentes instâncias?

Acompanhe a explicação do professor da Ufes, Doutor em Direito Civil, Gilberto Fachett

Publicado em 13 de Abril de 2017 às 13:21

Publicado em 

13 abr 2017 às 13:21
O ministro do STF Luiz Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal,, autorizou a Procuradoria-Geral da República a investigar 8 ministros, 3 governadores, 24 senadores, 39 deputados, um ministro do TCU e outros 23 suspeitos.
A decisão permite o início das investigações. Em entrevista à CBN, o professor da Ufes, Doutor em Direito Civil, Gilberto Fachetti, explica como se dá a tramitação nas diferentes instâncias jurídicas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gilberto Fachetti - 13-04-17

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