Como se dá a tramitação das delações nas diferentes instâncias?

O ministro do STF Luiz Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal,, autorizou a Procuradoria-Geral da República a investigar 8 ministros, 3 governadores, 24 senadores, 39 deputados, um ministro do TCU e outros 23 suspeitos.

A decisão permite o início das investigações. Em entrevista à CBN, o professor da Ufes, Doutor em Direito Civil, Gilberto Fachetti, explica como se dá a tramitação nas diferentes instâncias jurídicas.