Como são feitos os resgates aéreos de pessoas perdidas em trilhas no Mestre Álvaro

Quatro jovens precisaram ser resgatados no morro Mestre Álvaro, na Serra, com a ajuda do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), neste domingo (25). A equipe do Notaer foi acionada após o próprio grupo pedir ajuda ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Os quatro rapazes, sendo um de 22 anos, dois de 21 e um adolescente de 15 anos, faziam uma trilha no MComoestre Álvaro quando se perderam e ficaram presos em uma encosta ao tentarem alcançar o topo do morro. Vídeos feitos pelos socorristas mostram momentos do resgate aéreo. O passeio dos trilheiros começou por volta das 8h deste domingo. Já o pedido de socorro dos jovens foi feito por volta das 16h. Ao CBN Cotidiano, o major Sérgio Anechini, chefe do Notaer, deu detalhes do resgate. Ouça:
Fabio Botacin enhtrevista Major Sergio Anechini - 26/07/2021
Serra orienta fazer trilhas com guias
Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente da Serra pediu que os munícipes sempre façam a subida do Mestre Álvaro amparados pelos guias.
Leia a nota na íntegra:
"A Secretaria de Meio Ambiente da Serra pede que os munícipes sempre façam a subida do Mestre Álvaro amparados pelos guias. A cidade possui quatro ONGs que fazem esse serviço que evita que pessoas se percam na mata. São, ao todo quatro trilhas no Mestre Álvaro: Furnas, Norte, Três Marias e Pitanga. O Mestre Álvaro é um monumento natural de destaque na Serra, possui 833 metros de altura e apresenta vegetação e fauna da Mata Atlântica. Muitos recursos hídricos que fazem parte de três bacias hidrográficas diferentes, além de compor o corredor ecológico Duas Bocas-Mestre Álvaro. O local foi transformado em Unidade de Conservação, sendo denominado APA Estadual de Mestre Álvaro em 1991."