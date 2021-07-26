Como são feitos os resgates aéreos de pessoas perdidas em trilhas no Mestre Álvaro

Equipe do Notaer resgatou três pessoas que estavam presas no Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Notaer/Divulgação

Quatro jovens precisaram ser resgatados no morro Mestre Álvaro, na Serra, com a ajuda do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), neste domingo (25). A equipe do Notaer foi acionada após o próprio grupo pedir ajuda ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Os quatro rapazes, sendo um de 22 anos, dois de 21 e um adolescente de 15 anos, faziam uma trilha no MComoestre Álvaro quando se perderam e ficaram presos em uma encosta ao tentarem alcançar o topo do morro. Vídeos feitos pelos socorristas mostram momentos do resgate aéreo. O passeio dos trilheiros começou por volta das 8h deste domingo. Já o pedido de socorro dos jovens foi feito por volta das 16h. Ao CBN Cotidiano, o major Sérgio Anechini, chefe do Notaer, deu detalhes do resgate. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Fabio Botacin enhtrevista Major Sergio Anechini - 26/07/2021

Serra orienta fazer trilhas com guias

Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente da Serra pediu que os munícipes sempre façam a subida do Mestre Álvaro amparados pelos guias.

Leia a nota na íntegra: