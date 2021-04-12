Como sair da poupança e começar a investir em algo mais rentável?

Você sabia que a grande maioria dos brasileiros está perdendo dinheiro deixando o investimento na caderneta de poupança? Existem sim outros investimentos mais rentáveis e também seguros, como explica, em entrevista à CBN Vitória o economista e comentarista da Rede CBN, Luiz Gustavo Medina, especialista em economia doméstica. Em destaque nesta conversa com Teco, os primeiros passos para sair da poupança. E ele já sinaliza: investir é fácil, seguro e é pra todo mundo. Confira as orientações completas!