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INVESTIMENTOS

Como sair da poupança e começar a investir em algo mais rentável?

Nosso comentarista Teco Medina destaca que existem sim outros investimentos mais rentáveis e também seguros

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 09:29

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 abr 2021 às 09:29
Você sabia que a grande maioria dos brasileiros está perdendo dinheiro deixando o investimento na caderneta de poupança? Existem sim outros investimentos mais rentáveis e também seguros, como explica, em entrevista à CBN Vitória o economista e comentarista da Rede CBN, Luiz Gustavo Medina, especialista em economia doméstica. Em destaque nesta conversa com Teco, os primeiros passos para sair da poupança. E ele já sinaliza: investir é fácil, seguro e é pra todo mundo. Confira as orientações completas!
Entrevista Luiz Gustavo Medina - 12-04-21

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