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Como saber se o seu filho usa videogame em excesso

Quem explica é Eduardo Silva Miranda, psicólogo doutorando em Psicologia, com foco em videogames pela UFES

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 fev 2022 às 11:45
Internet, computador
Internet, computador Crédito: Pixabay
Jogar games é uma febre para muita gente e até já virou profissão.  Mas também pode virar doença. Pois é, este ano, a OMS (Organização Mundial de Saúde) referendou que "vício em games" entra para a classificação internacional de doenças, como um transtorno mental. A decisão ligou um sinal de alerta para familiares (e médicos) de jovens e adultos que estão o tempo todo com o "controle na mão". Mas o que define que uma pessoa é realmente viciada em games? Quem explica, em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (18), é Eduardo Silva Miranda, psicólogo doutorando em psicologia com foco em videogames pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Silva Miranda - 18-02-22.mp3
A Organização Mundial da Saúde (OMS) já reconhece distúrbio em videogames como problema de saúde mental. Na classificação oficial, o "distúrbio do jogo" viria da falta de controle sobre o hábito "com precedência sobre outros interesses e atividades diárias". A organização também classifica que, para que o transtorno do jogo seja diagnosticado, o padrão de comportamento deve ser de gravidade suficiente para resultar em "prejuízo significativo no funcionamento pessoal, familiar, social, educacional, ocupacional ou em outras áreas importantes de funcionamento e normalmente teria sido evidente por pelo menos 12 meses".
Desde fevereiro de 2020, a Sociedade Brasileira de Pediatria mantém uma tabela de tempo indicado de exposição de tela (para menores de 2 anos, por exemplo, a recomendação era evitar totalmente o contato com games; e entre 11 e 18 anos, a recomendação era de duas ou três horas por dia, sempre com supervisão, sem "virar a noite" jogando).

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