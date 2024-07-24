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"Nome sujo"

Como saber se meu nome está negativado no mercado? Especialista orienta!

Levantamento inédito da Serasa revela que 51 milhões de pessoas nunca consultaram a situação de seu CPF

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 12:11

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

24 jul 2024 às 12:11
CPF: número do documento vai integrar banco de dados junto com RG
CPF: saiba como consultar sua situação Crédito: Edson Chagas
Os números impressionam. De acordo com levantamento da Serasa, cerca de 72,5 milhões de pessoas no país estão com dívidas em atraso. Entre as que estão na inadimplência no país, 28% delas desconhecem a existência de débitos em seu nome. Formam um contingente de 20 milhões de brasileiros que possuem ofertas de dívidas negativadas disponíveis para negociação - e não sabem que têm essa oportunidade! Levantamento inédito da Serasa revela que 51 milhões de pessoas nunca consultaram a situação do próprio CPF e, portanto, não estão cientes que têm contas atrasadas e parte delas já foram negativadas pelos credores. Esses consumidores que desconhecem seus próprios débitos têm 206 milhões de ofertas especiais para negociação, que podem ser visualizadas e pagas no site ou no aplicativo da Serasa. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente da Serasa, Diego Santos, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Diego Santos - 24-07-24

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