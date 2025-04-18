Como retificar a declaração do Imposto de Renda? Entenda!

A Declaração Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, ano-calendário 2024, começou no dia 17 de março e segue até às 23h59 do dia 30 de maio. Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2025", o destaque é com relação ao procedimento de retificação da declaração. Como retificar o Imposto de Renda? Quantas vezes posso retificar o IR? Quem explica essas e outras dúvidas é o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Walterleno Noronha. Ouça a conversa completa!

