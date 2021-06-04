Como reduzir o consumo de doces que cresceu na pandemia

O consumo de doces cresceu 14% durante a pandemia. É o que aponta a pesquisa ConVid, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz. Pessoas de todas as faixas etárias, de ambos os sexos, aumentaram o consumo de alimentos açucarados em meio à Covid-19 e quase metade dos homens e mulheres passar a comer doces em dois ou mais dias da semana. A faixa etária mais jovem se destacou: 63% dos entrevistados entre 18 e 29 anos passaram a consumir doces várias vezes na semana. E você? Sente que passou a comer mais doces? Como saber se o consumo está exagerado e como reduzir? Quem nos ajuda a responder é a médica endocrinologista Queulla Garret Ramos Santos, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia no Espírito Santo (SBEM-ES). Acompanhe!