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Como reduzir o consumo de doces que cresceu na pandemia

Ouça entrevista com Queulla Garret Ramos Santos, médica endocrinologista e presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia no Espírito Santo

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 10:54

Publicado em 

04 jun 2021 às 10:54
Bolo de chocolate, doce, açúcar
Dicas para saver se você está exagerando no doce Crédito: Pexels
O consumo de doces cresceu 14% durante a pandemia. É o que aponta a pesquisa ConVid, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz. Pessoas de todas as faixas etárias, de ambos os sexos, aumentaram o consumo de alimentos açucarados em meio à Covid-19 e quase metade dos homens e mulheres passar a comer doces em dois ou mais dias da semana. A faixa etária mais jovem se destacou: 63% dos entrevistados entre 18 e 29 anos passaram a consumir doces várias vezes na semana. E você? Sente que passou a comer mais doces? Como saber se o consumo está exagerado e como reduzir? Quem nos ajuda a responder é a médica endocrinologista Queulla Garret Ramos Santos, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia no Espírito Santo (SBEM-ES). Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Queulla Garret Ramos Santos - 04-06-21

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