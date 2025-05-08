Como proceder em relação aos maus-tratos de animais? Delegado orienta!

Nesta quarta-feira (07), uma operação realizada pela Polícia Civil encontrou cães em situação de abandono e maus-tratos na área de um prédio no bairro Maruípe, em Vitória. Ao chegar no local, a equipe se deparou com seis cachorros em situação de maus-tratos e um outro encontrado morto, preso em um espaço isolado e sem acesso a comida ou água. Os demais apresentavam sinais visíveis de negligência. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma denúncia. Os animais teriam sido colocados sob cuidados de uma família cuja situação também deve ser investigada. O fato não é isolado.