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Segurança

Como proceder em relação aos maus-tratos de animais? Delegado orienta!

Ouça entrevista com o titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), delegado Marcelo Nolasco

Publicado em 08 de Maio de 2025 às 10:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 mai 2025 às 10:57
Operação da polícia encontra animais em situação de maus-tratos
Operação da polícia encontra animais em situação de maus-tratos Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta quarta-feira (07), uma operação realizada pela Polícia Civil encontrou cães em situação de abandono e maus-tratos na área de um prédio no bairro Maruípe, em Vitória. Ao chegar no local, a equipe se deparou com seis cachorros em situação de maus-tratos e um outro encontrado morto, preso em um espaço isolado e sem acesso a comida ou água. Os demais apresentavam sinais visíveis de negligência. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma denúncia. Os animais teriam sido colocados sob cuidados de uma família cuja situação também deve ser investigada. O fato não é isolado.
Em 2024, foram registradas 420 ocorrências versando sobre maus-tratos a animais, um aumento de 8% em relação ao ano de 2023, quando foram registradas 389 ocorrências. Em 2025, no primeiro trimestre do ano foram registradas 123 ocorrências sobre maus-tratos a animais, uma média de 41 ocorrências/mês. Os dados são do Observatório da Segurança Pública do governo do Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), delegado Marcelo Nolasco, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Marcelo Nolasco - 08-05-25.mp3

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