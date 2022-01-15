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Risco aumenta nas férias

Como prevenir acidentes com crianças nas férias e o que fazer nesses casos

As orientações são do fisioterapeuta Fernando Marcarini, especialista em Reabilitação Neurológica

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 12:15

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

15 jan 2022 às 12:15
Criança brincando na praia
Criança brincando na praia Crédito: Pexels
Uma análise da ONG Criança Segura apontou que 38% das mortes por acidentes com crianças acontecem durante as férias. Isso porque durante o período as crianças estão mais expostas a riscos durante viagens de carro e brincadeiras na piscina, por exemplo, como alerta o fisioterapeuta Fernando Marcarini, especialista em Reabilitação Neurológica, em entrevista à CBN Vitória. "Essa época do ano, talvez, seja o período mais esperado por crianças e adolescentes. A tão sonhada férias escolares chegaram e a garotada está, com toda a energia, pronta para aproveitar ao máximo esse período. Seja dentro de casa ou em atividades ao ar livre, a atenção precisa ser redobrada para minimizar os riscos à saúde decorrentes de acidentes", explica. Ouça a entrevista completa:
Patrícia Valim entrevista Fernando Marcarini - 15/01/2022

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