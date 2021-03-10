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MÉDICO DO ESPORTE EXPLICA

Como praticar atividade física sem colocar o corpo em risco

O entrevistado é o médico do esporte e fisiatra Fabrício Buzzato

Publicado em 10 de Março de 2021 às 16:05

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

10 mar 2021 às 16:05
Prática esportiva é destaque no CBN Cotidiano Crédito: Victor Freitas/Pexels
No último sábado (6), uma mulher de 47 anos morreu depois de sofrer consequências de um acidente e lesionar a coluna durante um treino funcional em Linhares, no Norte do Espírito Santo. E, na prática esportiva, todo cuidado é pouco. É o que alerta o médico do esporte e fisiatra Fabrício Buzzato. Praticar esportes é essencial para manter a saúde do organismo equilibrada, mas também pode colocar a saúde em risco caso for executada de maneira errada. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o médico explica como praticar esportes sem chegar ao ponto de colocar a saúde em risco. Ouça:

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