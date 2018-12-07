Como poupar até R$ 1 mil em combos de serviços de telecomunicações

Se você ouvinte, já adquiriu ou pensa em ter um combo de serviços de telecomunicações - aqueles pacotes de serviços oferecidos pelas principais operadoras do país, com preços mais em conta, se comparado a compra dos serviços separadamente - é bom que fique atento: você pode economizar até R$ 1 mil se pesquisar o melhor pacote para o seu perfil de usuário: básico, intermediário e avançado. A jornalista Fernanda Queiroz conversou com Rafael Soares, técnico e representante da Proteste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor - e os detalhes da conversa você acompanha agora.