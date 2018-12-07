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CONSUMIDOR

Como poupar até R$ 1 mil em combos de serviços de telecomunicações

Estudo da Proteste explica como definir seu perfil e como fazer a pesquisa

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 16:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 dez 2018 às 16:08
Estudo da Proteste aponta como poupar até R$ 1 mil em combos de serviços de telecomunicações
Se você ouvinte, já adquiriu ou pensa em ter um combo de serviços de telecomunicações - aqueles pacotes de serviços oferecidos pelas principais operadoras do país, com preços mais em conta, se comparado a compra dos serviços separadamente - é bom que fique atento: você pode economizar até R$ 1 mil se pesquisar o melhor pacote para o seu perfil de usuário: básico, intermediário e avançado. A jornalista Fernanda Queiroz conversou com Rafael Soares, técnico e representante da Proteste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor - e os detalhes da conversa você acompanha agora.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rafael Soares - 13.02s - 08-12-18.mp3

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