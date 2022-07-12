Como planejar o orçamento? Inflação alta faz capixaba mudar forma de fazer compras

Para lidar com inflação que está há dez meses acima de 10%, consumidores, varejistas e fabricantes mudaram o jeito de comprar alimentos. Além disso, no dia a dia, o brasileiro está revendo as estratégias de economia para o orçamento doméstico. Há consumidores que voltaram a adotar uma estratégia comum dos anos 1980, período da hiperinflação: ir ao mercado logo que recebe o salário e fazer a "compra do mês".

Em entrevista à CBN Vitória, o economista e pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/IBRE), Matheus Peçanha, explica como é possível conciliar o orçamento em fase de dinheiro apertado. É hora de buscar promoções, trocar suas marcas favoritas por mais baratas e investir em compras "picadas" do que as maiores de início de mês? Segundo a Kantar, a mudança de hábitos indica que 63% só compram aquilo que já tinham se programado para adquirir, 46% estão aproveitando mais as promoções e 24% trocaram as marcas favoritas por opções mais baratas. Ouça as explicações completas!