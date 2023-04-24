Como perícia do ES conseguiu confirmar 1ª morte por bromazolam no Brasil

A morte de um DJ dentro de um motel na Serra em julho de 2022 foi o pontapé inicial para a descoberta de uma nova droga que começou a ser comercializada no país: o bromazolam. A substância, que já é relacionada a mais de 200 óbitos nos Estados Unidos, ainda não tinha registro no Brasil e passou a entrar no rol de drogas proibidas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por meio do trabalho da perícia da Polícia Civil do Espírito Santo. O homem de 37 anos que morreu na Serra não tinha sinais de violência no corpo e no local do óbito havia indícios do uso de substâncias ilícitas. A partir disso, levantou-se a hipótese de uma intoxicação.