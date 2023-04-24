Como perícia do ES conseguiu confirmar 1ª morte por bromazolam no Brasil

A morte de um DJ dentro de um motel na Serra em julho de 2022 foi o pontapé inicial para a descoberta de uma nova droga que começou a ser comercializada no país: o bromazolam. A substância, que já é relacionada a mais de 200 óbitos nos Estados Unidos, ainda não tinha registro no Brasil e passou a entrar no rol de drogas proibidas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por meio do trabalho da perícia da Polícia Civil do Espírito Santo. O homem de 37 anos que morreu na Serra não tinha sinais de violência no corpo e no local do óbito havia indícios do uso de substâncias ilícitas. A partir disso, levantou-se a hipótese de uma intoxicação.
O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), onde a médica legista Ana Paula Knak fez a necropsia do cadáver, coletando sangue, urina e conteúdo estomacal para enviar ao laboratório. Como não havia relatos dessa substância por aqui, os peritos do Espírito Santo começaram a pedir ajuda das polícias de outros Estados, tanto Civil quanto Federal, mas ninguém tinha apreendido algo do tipo. No organismo do homem morto, conforme os exames, havia álcool, sertralina, viagra, cocaína e bromazolam. Sabendo disso, a perícia concluiu que a substância estava relacionada e contribuiu para esse óbito, se tornando o primeiro caso registrado aqui no Brasil. Em entrevista à CBN Vitória, a médica fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Dra. Ana Paula Knak - 24-04-23.mp3