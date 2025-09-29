Como perder o medo de dirigir? Curso ajuda motoristas iniciantes

Na última semana, depois da alta demanda da primeira edição, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) abriu inscrições para a segunda turma do curso gratuito “Sem medo de dirigir”, com 200 vagas. O Departamento disponibilizou 200 vagas para essa turma e recebeu 1.500 inscrições em 24h. Durante o curso, serão abordadas questões psicológicas e gatilhos que podem representar bloqueios para essas pessoas, orientações de como trabalhar as emoções e enfrentar os medos do trânsito, exercícios práticos, além de informações relacionadas à segurança e à legislação de trânsito.

O curso "Sem medo de dirigir" é gratuito e será realizado pela Escola Pública de Trânsito (EPT) em seis módulos às terças, quartas e quintas-feiras, entre os dias 07 a 16 de outubro, das 14h às 17h. As aulas serão no formato Ensino a Distância (EaD), ao vivo, e poderão ser feitas por pessoas de todo o Estado, habilitadas ou não, e que tenham interesse em superar seu medo de dirigir ou até mesmo de dar início ao processo de habilitação. Em entrevista à CBN Vitória, a professora do curso e analista do executivo da Escola Pública de Trânsito (EPT) do Detran-ES, Jéssica Dias Castilho, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!