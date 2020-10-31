Como participar do festival de teatro de Vitória, on-line em 2020

O ano de 2020 é marcado pela décima sexta edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória - o Fenatevi. Este ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, o festival, que começou na última terça-feira (27) e vai até a próxima quarta-feira (04), está sendo totalmente virtual.
Ato todo, serão 25 peças nacionais e internacionais para diferentes classificações, além de oficinas e mesas de debates. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora geral do Fenatevi, Elenice Moreira, explicou como o festival está funcionando e como participar. As plataformas de veiculação utilizadas são o YouTube, Facebook e Zoom. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Elenice Moreira - 14.52s - 31-10-20.mp3