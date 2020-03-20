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COVID-19

Como os pequenos negócios podem enfrentar os desafios do coronavírus?

Ouça entrevista com Alline Zanoni, gerente da Unidade de Ambiente de Negócio e Acesso ao Crédito do Sebrae/ES

Publicado em 20 de Março de 2020 às 10:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 mar 2020 às 10:43
A pandemia do Covid-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) também provoca impactos importantes sobre os pequenos negócios. É o que já aponta levantamentos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
Em entrevista nesta sexta-feira (20), à rádio CBN Vitória, Alline Zanoni, gerente da Unidade de Ambiente de Negócio e Acesso ao Crédito do Sebrae/ES, destaca quais medidas o empreendedor já precisa adotar para reduzir o impacto da crise. 
Academias de ginástica, restaurantes e bares e motoristas de aplicativos - como o Uber - são alguns dos serviços que merecem atenção, segundo as projeções. O Sebrae também aponta dicas para aumentar as vendas e reduzir os custos no momento de crise. O uso de mídias sociais, por exemplo, merece destaque. Isso porque no momento em que o cliente se retraiu e está praticamente recluso em casa, os donos de pequenos negócios precisam usar ferramentas digitais para chegar até eles.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alline Zanoni - 20-03-20

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