Como os pais podem controlar os filhos nas redes sociais?

Nos dias atuais, é impossível deixar seu filho sem acesso à internet, principalmente porque possui uma serie de conteúdos voltados para as crianças, como vídeos educacionais e entretenimento. Porém, os acessos às redes sociais precisam de cuidados, porque tem pessoas que utiliza as redes em busca de crianças com intuito de engana-las para produzir pornografia infantil. Em 2019, 40 ocorrências foram registradas na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, neste ano já tem 5 casos registrados.