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Como os pais podem controlar os filhos nas redes sociais?

O Delegado Brenno Andrade também fala sobre outros golpes virtuais e como as pessoas devem se prevenir para não serem vítimas desses golpes no universo digital

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 19:50

Publicado em 

15 fev 2019 às 19:50
Nos dias atuais, é impossível deixar seu filho sem acesso à internet, principalmente porque possui uma serie de conteúdos voltados para as crianças, como vídeos educacionais e entretenimento. Porém, os acessos às redes sociais precisam de cuidados, porque tem pessoas que utiliza as redes em busca de crianças com intuito de engana-las para produzir pornografia infantil. Em 2019, 40 ocorrências foram registradas na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, neste ano já tem 5 casos registrados.
O Delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, também fala sobre outros golpes virtuais e como as pessoas devem se prevenir para não serem vítimas desses golpes no universo digital. Confira!
Entrevista - John Gomes - Breno Andrade - 15-02-19.mp3

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