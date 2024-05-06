Como os condomínios têm se adaptado para receber carros elétricos?

Com a crescente demanda por carros elétricos, os consumidores têm de se atentar também às orientações em casa! Isso porque nem todo prédio ou condomínio é estruturado para receber e carregar um veículo elétrico, o que exige que algumas medidas sejam tomadas para a segurança de todos. Em entrevista à CBN Vitória, a vice-presidente do segmento de administração de condomínios da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Patrícia Sperandio, explica o que o condômino deve fazer caso deseje adquirir um veículo elétrico. Ouça a conversa completa!