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Economia

Como os condomínios têm se adaptado para receber carros elétricos?

Ouça entrevista com a vice-presidente do segmento de administração de condomínios da Ademi-ES, Patrícia Sperandio

Publicado em 06 de Maio de 2024 às 11:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mai 2024 às 11:03
mobilidade elétrica, carro elétrico, motor elétrico
Veículos eletrificados  Crédito: Shutterstock
Com a crescente demanda por carros elétricos, os consumidores têm de se atentar também às orientações em casa! Isso porque nem todo prédio ou condomínio é estruturado para receber e carregar um veículo elétrico, o que exige que algumas medidas sejam tomadas para a segurança de todos. Em entrevista à CBN Vitória, a vice-presidente do segmento de administração de condomínios da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Patrícia Sperandio, explica o que o condômino deve fazer caso deseje adquirir um veículo elétrico. Ouça a conversa completa! 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Patrícia Sperandio - 06-05-24.mp3

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