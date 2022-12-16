Como organizar uma festa de Natal em família? Especialista dá as dicas!

A festa de Natal para muitas pessoas representa a tradição de estar rodeado de familiares, amigos e pessoas queridas! Oportunidade para confraternizar, conversar, rever aqueles que moram longe e que ao longo do ano não puderem se ver. Aproximando-se da data, que já é na próxima semana, em entrevista à CBN Vitória, a consultora de comportamento, Lucina Almeida, traz dicas de como organizar a celebração em família. Entre as orientações, quem leva o quê numa ceia. Ouça a conversa completa!