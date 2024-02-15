Como o hábito de subir escadas beneficia a saúde?

Um estudo científico publicado recentemente por uma revista médica concluiu que subir 50 degraus de escada por dia pode ser extremamente benéfico para saúde. O hábito, conforme divulgado, é eficaz em promover melhor condicionamento cardiorrespiratório e impedir doenças cardiovasculares. Em entrevista à CBN Vitória, a médica cardiologista Tatiane Emerich explica como praticar a atividade e quais os impactos na saúde. Ouça a conversa completa!

A cardiologista é uma entusiasta da utilização de escadas e até envolveu sua rede de amigos nesse movimento. Diariamente ela utiliza as redes sociais para "lembrar" as pessoas que subir escadas faz bem para a saúde e a cada vídeo ou foto, ela usa a hashtag #voudeescada. A iniciativa deu tão certo que um grupo de amigas se juntaram a ela e todos os meses saem pela cidade em busca de locais com escadas para subirem. A prática passou a ser benéfica para saúde física e mental também.