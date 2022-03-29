Como nova estação de bombeamento promete melhorar alagamentos em Vila Velha

A Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Foz do Costa, em Vila Velha, entregue no último final de semana, promete resolver os problemas de alagamentos no município. Segundo informações do governo do Estado, a estrutura terá capacidade de bombeamento de 20m³/s por meio de oito bombas, podendo ter a sua capacidade ampliada para até 25m³/s, auxiliando a drenagem das águas da bacia do Canal da Costa. Cerca de 140 mil habitantes serão beneficiados com o investimento. Em entrevista à CBN Vitória, a subsecretária de Estado de Saneamento e Programas Urbanos da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Zilma Peterli Lyra, detalha o tema!