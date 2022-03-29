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Cidades

Como nova estação de bombeamento promete melhorar alagamentos em Vila Velha

Quem explica é a subsecretária de Estado de Saneamento e Programas Urbanos, Zilma Peterli Lyra

Publicado em 29 de Março de 2022 às 10:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 mar 2022 às 10:42
Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Foz do Costa, em Vila Velha
Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Foz do Costa, em Vila Velha. Crédito: Hélio Filho/Governo do ES
A Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Foz do Costa, em Vila Velha, entregue no último final de semana, promete resolver os problemas de alagamentos no município. Segundo informações do governo do Estado, a estrutura terá capacidade de bombeamento de 20m³/s por meio de oito bombas, podendo ter a sua capacidade ampliada para até 25m³/s, auxiliando a drenagem das águas da bacia do Canal da Costa. Cerca de 140 mil habitantes serão beneficiados com o investimento. Em entrevista à CBN Vitória, a subsecretária de Estado de Saneamento e Programas Urbanos da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Zilma Peterli Lyra, detalha o tema!
Entrevista Fernanda Queiroz - Zilma Peterli Lyra - 29-03-22
Esta estação contempla os bairros da Praia da Costa, Itapoã, Coqueiral de Itaparica, Residencial Coqueiral, Cocal, Boa Vista I, Boa Vista II, Vista da Penha, Soteco, Cristóvão Colombo, Olaria, Divino Espírito Santo, Santa Mônica, Santa Mônica Popular, Praia de Itaparica, Jardim Guadalajara, Santa Inês, Jaburuna, Centro, Glória e Praia das Gaivotas. 

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