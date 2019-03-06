Como montar uma lancheira saudável para as crianças. Confira a dica

Quem tem filhos já deve ter passado por algum momento da vida pelo desafio de montar uma lancheira saudável. E mais, convencer as crianças de que comer bem não significa deixar de lado alimentos gostosos. Mas o que devemos levar em conta na hora de planejar o cardápio? Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista clínica, Luana Pinheiro Raymundo, especializada na área materno-infantil, explica que não há muito segredo, desde que se leve em conta a oferta equilibrada de carboidrato, fibras e proteínas. Como fazer? Acompanhe a entrevista na íntegra.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luana Pinheiro Raymundo - 06-03-19