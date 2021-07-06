Como 'millennials' e 'gen Z' se comportam quanto ao dinheiro; planejamento deve acompanhar todos

O embate entre os 'millenials' e a 'gen Z' tomou a internet na última semana sobre ser ou não "cringe". Mas é quando o assunto é dinheiro e futuro, qual é a opinião dessas gerações? Pensando nisso que o engenheiro com MBA pelo MIT e investidor Felipe Ruiz criou um programa de formação de jovens investidores com foco na aposentadoria que combate a desinformação econômica na internet. Ao lado de Fabio Baroni, o "Ações Garantem o Futuro" já conta com mais de 200 mil jovens inscritos em seu canal do Youtube. "São informações para evitar que principiantes cometam erros clássicos como comprar ações em momentos de pânico e de reviravoltas nos bastidores da política", disse em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça: