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Ações Garantem o Futuro

Como 'millennials' e 'gen Z' se comportam quanto ao dinheiro; planejamento deve acompanhar todos

O entrevistado é o investidor Felipe Ruiz, sócio-fundador do "Ações Garantem o Futuro"

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 18:25

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 jul 2021 às 18:25
Como os 'millennials' e a geração Z se comportam quando o assunto é dinheiro?
Como os 'millennials' e a geração Z se comportam quando o assunto é dinheiro? Crédito: Pexels
O embate entre os 'millenials' e a 'gen Z' tomou a internet na última semana sobre ser ou não "cringe". Mas é quando o assunto é dinheiro e futuro, qual é a opinião dessas gerações? Pensando nisso que o engenheiro com MBA pelo MIT e investidor Felipe Ruiz criou um programa de formação de jovens investidores com foco na aposentadoria que combate a desinformação econômica na internet. Ao lado de Fabio Baroni, o "Ações Garantem o Futuro" já conta com mais de 200 mil jovens inscritos em seu canal do Youtube. "São informações para evitar que principiantes cometam erros clássicos como comprar ações em momentos de pânico e de reviravoltas nos bastidores da política", disse em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Felipe Ruiz - 06/07/2021

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