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COVID-19

Como lidar com o luto em tempos de pandemia da Covid-19

A entrevistada é a psicóloga Daniela Reis e Silva, especialista em Luto e doutora em Psicologia Clínica

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 abr 2021 às 11:36
A morte está entre nós todos os dias. Pela Covid-19, já são mais de 370 mil vidas perdidas, sendo mais de 8 mil somente no Espírito Santo. São milhares de famílias que perderam entes queridos e, agora, precisam lidar com o luto. E é o luto um de nossos assuntos desta edição do CBN Vitória. A entrevistada é a psicóloga Daniela Reis e Silva, especialista em Luto e doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP. Como o luto impacta na sociedade e como lidar com ele na pandemia? Ela responde. Acompanhe!
Na pandemia, ela alerta para o luto não-reconhecido, que é aquele que não acontece em nossas próprias famílias. Existem dois pontos a se considerar, aponta a psicóloga: as pessoas que se degladiam para saber qual perda é a pior, e aquelas que mesmo presenciando a Covid-19 no dia a dia vive como se não fosse morrer. "Me espanta a fala de que a morte não choca mais, e mais ainda as pessoas não acreditando na morte das outras pessoas e no luto alheio".
Daniela Reis também fala sobre o momento de vivência do luto, que foi afetado pela pandemia: "as mortes estão acontecendo e as pessoas não estão podendo se despedir. Isso traz uma série de consequências que impactam no momento do luto, que podem se desdobrar para outras coisas", explica. Ela alerta também para a falta de políticas públicas voltadas para tratar do luto e falta capacitação dos profissionais para isso.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Daniela Reis - 19-04-21

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